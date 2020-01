22.1.2020 – Die neue Nachrichtensendung ist online – https://www.der-freie-geist.de/video/woche-aktuell-21-januar-2020/

19.1.2020 – „Zu den Akten gelegt“ – In Bayern wird gegen keinen Talarträger, der Sexualverbrechen an Kindern beging, Klage erhoben. Meistens gelten die Schwerverbrechen als verjährt – https://www.theologe.de/schwarzbuch_katholische-kirche.htm#Keine_Anklage_erhoben

16.1.2020 – Der Horror eskaliert: „Justified killing“ – Bundestag will Organtransplantation erleichtern. Alle führenden Politiker wollen mehr Organe verpflanzen lassen. Deshalb debattierten sie im Bundestag am 16.1.2020 über dieses Thema.

Die einen wollen eine Steigerung der Transplantationen, indem jeder Bürger automatisch Organspender sein soll, wenn er nicht widerspricht. Das heißt: Der Staat bekommt ein Eigentumsrecht auf seinen sterbenden Körper, dem man allerdings (noch) widersprechen dürfe. Doch die Mehrheit der Abgeordneten war wenigstens so besonnen und lehnte ab.

Die anderen wollen eine Steigerung, indem mehr Werbung gemacht wird und staatliche Stellen wie die Ausweisbehörden sowie Ärzte verpflichtet werden, bei Bürgern bzw. Patienten zu werben, sich einen Organspendeausweis zuzulegen. Dieser Vorschlag einer so genannten Entscheidungslösung bekam bei den Abgeordneten des Deutschen Bundestages eine deutliche Mehrheit.

Doch der Schein trügt. Die Ausschlacht-Lobby bei Menschen will auf jeden Fall mehr Organe, so oder so: „Bleibt der Erfolg [des nun verabschiedeten Gesetzes] aus, kommt das Thema auf Wiedervorlage.“ (focus.de, 16.1.2020)

Doch wofür das alles? Es spricht sich herum: So genannte „hirntote„ Menschen, denen man die Organe herausschneidet, sind nicht tot, sondern voll schmerzempfindlich, weil die Seele noch mit dem Körper verbunden ist.

In den USA spricht man deshalb bei Organentnahmen unter führenden Wissenschaftlern schon von „justified killing“ („Gerechtfertigtes Töten“). Man bittet die zukünftigen Spender also darum, ihrem späteren „Justified killing“ zuzustimmen, wenn Ärzte eines Tages Bedarf an ihren Organen anmelden.

Organempfänger wiederum, die entweder reich sind oder in einer Krankenkasse eines reichen Landes versichert sind (allein ein einziges so genanntes „Medikament“, das verhindert, das Seele und Körper des Menschen eine fremde Leber, gegen die sich das Immunsystem verzweifelt wehrt, wieder abstoßen, kostet ca. 115.000,00 € pro Jahr) erfahren eine Veränderung ihrer Gefühls- und Empfindungswelt, weil sich mit den Organen auch die seelischen Belastungen von Spender und Empfänger vermischen.

Was das letztlich für beide, Spender und Empfänger, an Seelenqualen bedeutet, wird von den Politikern genauso ausgeblendet wie der Sachverhalt, dass es überhaupt eine unsterbliche Seele gibt. Die aktuelle „Wissenschaft“ mit ihrer Transplantations-Euphorie triumphiert über das Ur-Wissen der Menschheit und über das körpereigene Immunsystem, und die Menschen werden in die Irre geführt, Und eine Verlängerung der irdischen Lebensspanne um ein paar Jahre (entgegen dem Lebensplan und den Entscheidungen der innewohnenden Seele) bei reichen Menschen gilt als das Nonplusultra.

Das alles ist die Schuld der großen Kirchen, welchen auch die meisten Politiker angehören und die das Thema ausschließlich auf die Materie bezogen betrachten, die weiterhin das kosmische Prinzip „Was der Mensch sät, das wird er ernten“ ablehnen; ja, die – wie die offizielle Lehre der evangelischen Kirche – die Existenz einer unsterblichen Seele überhaupt ablehnen.

https://www.der-freie-geist.de/video/organtransplantation/

PS: Zeitgleich begann in Augsburg die große Tiermord-Messe „Jagen und Fischen“ – beides grausame Mordmethoden an schmerzempfindlichen Tieren, ebenso wie das Abstechen der Tiere in den Schlachthöfen bei nur mangelhafter Betäubung.

So könnte man fragen: Richtet sich der Mensch mit seiner Kirchen-Religion, welche diese Grauen rechtfertigt, mit seinen Organtransplantationen auf eine gewisse Weise nicht selbst?

Die Seelenverstümmelung bei beseelten Spendern und Empfängern schafft dermaßen neue Belastungen für den weiteren Lebensweg aller Beteiligten, dass die solches begrüßende Unterwelt sich so lange die Hände über ihre „Erfolge“ reiben wird, solange diese Taten nicht gestoppt werden.

In die Richtung „Stoppen“ fordert die Schweizerische Ärzteinitiative APÖL (Ärzte und Pflegefachpersonen gegen Organspende am Lebensende) in einer Petition an den Schweizer Bundesrat vom Februar 2019 zu prüfen, ob die heutige Praxis von Organentnahmen bei hirntoten Menschen gestoppt werden muss. Als Begründung geben sie unter anderem an: „Unser Wissen über Hirntote ist unvollständig“ oder: „Die Natur will keine Vermischung von Lebewesen, und der Empfängerkörper stösst somit das implantierte, fremde Organ ab.“ Oder sie stellen die von der Medizin unbeantwortete Frage: „Wann verlässt die Seele, so es denn eine gibt, den Körper?“ (https://www.aepol.net/)



15.1.2020 – Neu – Woche aktuell – Nachrichten auf https://www.der-freie-geist.de/category/woche-aktuell/

13.1.2020 – „CDU und CSU, nennt euch nicht christlich“ – Die beiden Autoren der Petition im TV-Interview auf https://www.der-freie-geist.de/video/cdu-csu-und-andere_nennt-euch-nicht-christlich/

Wer für Waffenproduktion und Waffenexporte ist, wer das grausame Morden der Tiere für den menschlichen Gaumengenuß fördert, die Jagd-Exzesse und die grausamsten Tierversuche, soll sich nicht christlich nennen. Auch nicht derjenige, der Religionen mit jährlichen Milliardenzahlungen staatlich finanziert, hinter deren Mauern zigtausende Kinder von zigtausenden Pfarrern vergewaltigt wurden, denn welches Milieu wird hiermit aus allgemeinen Steuereinnahmen des Staates gefördert? Die Tätergilde, deren Vertuscher und die Unterstützer dieses Systems in der Politik sollten sich nicht christlich nennen. Das betrifft vor allem die Parteien CDU und CSU, aber auch Vertreter anderer Parteien, die sich „christlich“ nennen. Denn der gute Name von Christus darf nicht mehr derart missbraucht und verhöhnt werden.

3.1. / 9.1.2020 – Das neue Jahrzehnt hat begonnen, das Kriegsgeschrei wird lauter – Feindschaft Kirchliche USA-Regierung – Muslimische Iran-Regierung eskaliert – https://www.theologe.de/theologe6.htm#Toeten_toeten_toeten

25.12.2019 – Schmeichel-Schalmeien in Predigt von Kardinal Marx zur entweihten Nacht: Jesus-Baby sei „Bruder aller Menschen“. Doch das ist ein Geheuchel, so lange die Kirche dem erwachsen gewordenen Christus unterstellt, nach deren Tod die meisten Menschen in eine angeblich ewige Verdammnis zu schicken – https://www.theologe.de/hoellenlehre_der_katholischen_kirche.htm. Und solange Kardinal Marx und seinesgleichen goldene Kleider tragen, so lange sie sich ihre Mitra auf den Kopf setzen und ihren Bischofsstab vor sich her tragen, sollten sie sich nicht „Brüder“ nennen. Denn Jesus, der Christus, war ein Mann des Volkes und lebte die echte Geschwisterlichkeit.

Das ganze klerikale Gehabe und Getue mitsamt den Kirchenröcken derer, die sich Eminenzen, Exzellenzen und „Hochwürden“ nennen lassen, ist eine Verhöhnung jeder Brüderlichkeit. Was ihnen vielleicht noch helfen könnte, wäre der Ruf: „Runter vom hohen Ross“, „Runter von der Kanzel“.

25.12.2019 – „Es gibt keine Bäume mehr“ – „Den vorerst letzten Christbaumverkauf der Stadt Rothenfels hat es am vorigen Freitag gegeben. Das hatte die Stadt in ihrem Dezember-Mitteilungsblatt ankündigt. Grund: Es gibt keine Bäume mehr … Der Rothenfelser Revierleiter erklärt, die Bäume wüchsen aktuell nicht so wie früher … ´Hitze, Trockenheit und Schatten der Altbäume` nennt der Revierleiter zusammenfassend als Gründe für die aktuelle Problematik.“ (main-echo.de, 24.12.2019)

18.12.2019 – Dunkle Traditionen oder das Licht des Christus? – Eine kurze TV-Sendung zu den Hunderten Millionen abgeholzter Weihnachtsbäume, darunter ein besonders großer Baum auf dem Petersplatz im Vatikan. Vor einigen Jahren sollte dieser im Januar zu Holzspielzeug für Kinder verarbeitet werden.

Dazu die Frage: Neben dem Baum steht der 25 m hohe Obelisk. Könnte man nicht auch den Obelisken abtragen und zu Spielzeug für Kinder verarbeiten? Oder ist das nicht möglich, weil der Obelisk im Vatikan das Christuskreuz ersetzt? 9:50 Minuten unter https://www.der-freie-geist.de/video/weihnachtsbaeume/

11.12.2019 – Afghanistan – 2300 getötete US-Soldaten und 115.000 getötete Afghanen und der Antichrist ist noch nicht satt. / Wirtschaftskrieg der US-Regierung gegen Deutschland und die Gas-Pipeline North Stream 2 – https://www.theologe.de/theologe6.htm#Opfer_in_Afghanistan

8.12.2019 – Was der Mensch verursacht, kommt wieder auf ihn zu, bei jedem gemäß seinem Anteil. Dies gilt auch für das, was er den empfindsamen Tieren antut oder antun lässt durch den Tierkannibalismus – Was kommt auf Menschen zu? Nur das, was jeder selbst verursacht oder anteilmäßig mit verursacht hat, so die Mahnungen aller Gottespropheten zu allen Zeiten. Schon von daher mag sich auch ein Egoist vielleicht warnen lassen vor Gänsebraten zu den Festivitäten anlässlich der entweihten Nacht oder vor anderen Braten-Arten.

Derzeit laufen in vielen Familien und Wohngemeinschaften die Planungen für den besonderen Gaumenschmaus. Was die Gänse betrifft, hier einige Fakten und Informationen – https://www.theologe.de/gaense_klagen.htm

5.12. / 6.12.2019 – Die Unterdrückung gerechter Frauen und Gottesbotinnen durch die Männerwelt der Kirche – In der Vatikankirche sind Frauen bis heute noch nicht gleichberechtigt und für Martin Luther gilt: „Ob die Frauen sich aber auch müde und zuletzt tot tragen, das schadet nichts. Lass sie nur tot tragen, sie sind darum da“. Ihr „Zweck“ sei also nur, einem Mann möglichst viele Kinder zu gebären, bis sie eben z. B. tot umfällt.

Und wer in dem Buch eines lutherischen Staatstheologen um das Jahr 1700 liest, entdeckt dort, mit welcher Geringschätzung und Verhöhnung die Kirche vor allem gerechte Frauen und Gottesbotinnen verfolgen und ermorden ließ, mit Nachwirkungen bis in unsere Zeit – https://www.der-freie-geist.de/video/unterdrueckung-der-frauen-durch-kirche/

28.11.2019 – Beim Kirchenkult hört der Naturschutz auf – Deutschland und vor allem Bayern ist in den letzten Jahrhunderten leider zu einem stark „religionsverseuchten“ Land geworden. Der größte Prophet und Menschheitslehrer Christus wird für den Religionskult auf allen Ebenen missbraucht.

Besonders drastisch ist das Fällen von ca. 30 Millionen gesunden Bäumen für den Festkult zu „Kirchenadvent“ und „Weihnachten“, der entweihten Nacht, genau 29,8 Millionen im Rekordjahr 2018 – Ca. 30 Millionen abgeschlagene gesunde Bäume alleine in Deutschland: ein passendes Symbol angesichts eines Wald- und Baumsterbens in Europa von bisher unbekanntem und stetig wachsendem Ausmaß.

Urchristen feiern dieses entweihte Fest nicht mehr, sondern sie freuen sich auf die Sonnenwende – die Sonnwende, von der an die Tage auf der Nordhalbkugel der Erde wieder länger werden; auch als Symbol für das innere Licht, Christus in uns, das uns mehr und mehr erfreuen und Geborgenheit geben möchte.

Der Kirchenkult zelebriert derweil auch noch seine Symbole, die aber mehr und mehr entlarven, was derzeit in der Welt nicht mehr zu übersehen ist.

So fällte Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) den ersten der vier Millionen Bäume in Bayern, die jetzt dort abgesägt wurden. Darüber berichtet der Bayerische Rundfunk am 28.11.2019, dem Beginn der „Christbaum-Verkaufssaison in Bayern. In Markt Indersdorf im Landkreis Dachau wird die Ministerin symbolisch den ersten Baum fällen“. Vor Ort assistierten dann die Vertreter der Bayerischen Christbaumanbauer e.V. (Teil des Bundesverbands der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger) und die eigens eingesetzte bayerische Christbaumkönigin. Doch auch der Umwelt- und der Naturschutz soll eine Rolle spielen. So gibt es Bio-Christbaumbetriebe und „Transportnetze aus nachwachsenden Rohstoffen“. Doch man sieht offenbar den Wald vor lauter sterbenden Bäumen nicht.

Wälder werden angezündet und gerodet, Tieren immer mehr der Lebensraum genommen und Millionen irreführend nach „Christus„ benannte Bäume werden einzig dafür gezüchtet, in jungen Jahren im vollen Lebenssaft für Brauchtum und Tradition wieder zerstört zu werden.

Dass auch Bäume empfindsam sind und ein behutsamer Umgang mit ihnen, der sie in der Regel auch leben lässt, für den Menschen geboten wäre, wenn er in die Einheit allen Lebens zurückfinden möchte – Fehlanzeige unter der Fuchtel der kirchlichen Religion, in der sogar ewig verdammt werden soll, wer an die Beseeltheit der Natur und des Kosmos glaubt (für Insider: Denzinger-Hünermann, Lehrsatz Nr. 408), wie es in vielen auf Betreiben der Kirchenführer eroberten und ausgerotteten Kulturen noch gelebt wurde.

Die kleine Geschichte von den lebenden Weihnachtsbäumen (https://www.theologe.de/weihnachtsgeschichte.htm) kann vielleicht ein wenig mit dazu beitragen, das Ausmaß der Kirchenreligion und ihres todbringenden Brauchtums (ob es Bäume oder Tiere als Opfer sind und früher auch „Ketzer“, die „feierlich“ in Gegenwart der damaligen Prominenz von Kirche und Staat verbrannt wurden) immer mehr zu verkleinern. In dem kommenden neuen messianischen sophianischen Zeitalter wird es nur noch Teil einer dunklen Vergangenheit sein.

26.11.2019 – Traurig, traurig, traurig – Warum will die Politik „starke Kirchen„? Sie sucht dort ihren Halt. Dabei müsste der Staat dem Volk Halt geben, das schließlich Hunderte von Milliarden Euro an Steuergeldern bezahlt. Sehen Sie hier auch die TV-Sendung (10:35 Minuten) zum Thema – https://www.der-freie-geist.de/video/politik-will-starke-kirchen-warum/

24.11. / 26.11.2019 – Markus Söder (CSU) wirft sich der Kirche an den Hals – Kirche und Staat sollen sich „gemeinsam Halt“ geben. Wäre die Gesellschaft nicht so religionsindoktriniert und wäre der Staat das, was er laut Gesetz sein sollte, nämlich weltanschaulich neutral, dann wäre ein Amtsenthebungsverfahren gegen den CSU-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Bayerns geboten. Der Lutheraner Söder wünscht sich zudem „starke Kirche“ – etwas, das immer Unheil für die Menschen bedeutet hatte.

Lesen Sie dazu einen Offenen Brief an Ministerpräsident Söder von einem freien Christen – https://www.freie-christen.com/wp-content/uploads/ministerpraesident-soeder-und-das-unheil-starker-kirchen.pdf

23.11. / 26.11.2019 – Was der große sterbende Baum im Vatikan uns sagen könnte – Im Vatikan auf dem Petersplatz steht in den letzten Wochen des zu Neige gehenden Jahres und in den ersten Tagen des jeweils neuen Jahres immer einer der größten abgeschlagenen Bäume. Wie im Jahr 2018 wurde er auch im Jahr 2019 in der Region Venedig gefällt, und beim alljährlichen Kult-Brimborium anlässlich seiner Aufstellung in der Nähe des vatikanischen Obelisken – ein Herrschaftssymbol des untergegangenen Imperium Romanum – wirken immer auch Vertreter der jeweiligen Region mit, in welcher der Baum gefällt wurde.

In Venedig hat man allerdings nach der Jahrhundertflut andere Probleme. Die Stadt und viele ihrer katholischen Prunk-Kirchen mit ihren Grüften stehen unter Wasser.

Zwischen beidem – den gefällten Bäumen aus Venedig und dem Hochwasser in der Stadt – besteht allerdings ein Zusammenhang. Es ist der Zusammenhang zwischen Naturzerstörung und dem Zurückschlagen der Natur als Reaktion auf den menschlichen Frevel.

Der Hintergrund dazu: Die katholischen Kirchenführer und „Heiligen“ streiten ab, dass alles Leben beseelt ist. Wer aber stattdessen die Erfahrung gemacht hat, dass Gottes Odem auch in den Tieren, der Natur, den Bäumen atmet, der wird von der Vatikankirche mit dem Bannfluch belegt, was ewige Hölle nach sich ziehen soll.

Entsprechend brutal hat sich der Umgang dieser Religions-Organisation mit der Gottesschöpfung“ entwickelt.

Die kirchliche Interpretation des Bibelspruchs „Macht euch die Erde untertan“ – im Sinne von aggressiver Ausbeutung für den vordergründigen „Nutzen“ des Ego-Menschen – ist deshalb die tiefere Wurzel für die nahende Klimakatastrophe, wovon die Überschwemmung Venedigs nur ein kleiner Vorläufer ist.

Und angesichts der Vernichtung der grünen Lungen der Mutter Erde, der Zerstörung des Regenwaldes, sind die auch im Jahr 2019 ca. 30 Millionen z. B. in Deutschland abgeschlagenen Bäume zum bevorstehenden kirchlichen Fest ein dazu passendes weiteres Symbol für die Zerstörung der Zivilisation auf diesem Planeten.

Lesen Sie dazu unseren Artikel „Was der große sterbende Baum im Vatikan uns sagen könnte“ und auch die anderen so genannten „Weihnachtsbäume“ – https://www.theologe.de/sterben_und_tod_des_vatikan-baumes.htm

21.11.2019 – „Agent Orange für Vietnam? Was hinter dem Wahnmotiv des Weizsäcker-Mörders steckt„ – So die Überschrift einer Studie von focus.de anlässlich des Attentats und der furchtbaren Ermordung des Arztes Dr. Friedrich von Weizsäcker, Sohn des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Dr. Richard von Weizsäcker.

Eine Untersuchung zu diesem Thema lesen Sie auch auf theologe.de – https://www.theologe.de/theologe6.htm#Giftgas_aus_Deutschland

17.11.2019 – Die so genannten Weihnachtsmärkte 2019 im Vorfeld der kommenden Sonnenwende beginnen. Jetzt ist auch die Zeit für eine Entscheidung: In diesem Jahr kein abgeschlagener Weihnachtsbaum im Wohnzimmer, der dort langsam stirbt. In diesem Jahr einmal anders. Ideen gibt es viele. Lesen Sie dazu zum Beispiel auch die (in diesem Jahr ebenfalls ein wenig überarbeitete) Geschichte für Erwachsene und Kinder: Die lebenden Weihnachtsbäume – https://www.theologe.de/weihnachtsgeschichte.htm

14.11.2019 – Die Zeit ist reif: Staatliche Kirchenfinanzierung jetzt endlich beenden – Die Fakten zum Thema stellen zwei Experten vor, die dazu auch eine Petition gestartet haben. Siehe dazu den TV-Beitrag (31:00 Minuten) unter https://www.der-freie-geist.de/video/staatliche-kirchenfinanzierung-ersatzlos-streichen/

10.11.2019 – Auslaufmodell Kirche: Zwei Drittel der Kirchenmitglieder brauchen Kirche für ihren Glauben nicht. Siehe dazu https://www.theologe.de/kirchenaustritt_wie.htm#Auslaufmodell-Kirche

8.11. / 9.11.2019 – In eigener Sache: Was über das Medium „Facebook“ seit dem 6.11.2019 wegen angeblichem Verstoß der Seite der-freie-geist.de (die der geschichtlichen und gegenwärtigen Wahrheit verpflichtet ist) gegen die „Standards“ dieses Mediums gesperrt wird, erfahren Sie hier über diese Seite.



Martin Luthers Geburtstag und die Reichspogromnacht – Der November ist in Deutschland ein Monat mit vielen Gedenktagen. So fiel vor 30 Jahren, am 9.11.1989, die Mauer zwischen Ost und West, und vor 81 Jahren, von der Nacht vom 9.11. auf den 10.11.1938 – dem Geburtstag Martin Luthers – wurden in ganz Deutschland die jüdischen Synagogen niedergebrannt; ein Ereignis, das 2019 in den großen Medien, die sich zu dieser Zeit vor allem mit dem Mauerfall beschäftigten, deutlich in den Hintergrund getreten ist – obwohl erst vor einigen Wochen ein Attentäter versucht hatte, die Synagoge von Halle an der Saale zu stürmen, um dort ein Blutbad anzurichten. Von vielen totgeschwiegen wird, dass der Attentäter in der Lutherstadt Eisleben zur Welt kam, dort aufs Martin-Luther-Gymnasium ging und anschließend auf die Martin-Luther-Universität in Halle und dass er in seinem Lebensumfeld auf Schritt und Tritt von Luther-Gedenkorten umgeben war. Eine Ausnahme vom Schweigen oder Nicht-zur-Kenntnis-Nehmen war am 22.10. immerhin spiegel.online.

(PS: Einer der Gedenkorte ist auch die Marktkirche in Halle an der Saale, das Wahrzeichen der Stadt, mit einem Wachsabdruck von Teilen von Martin Luthers Leiche, dem Kopf und den Händen; siehe das Foto).

Noch mehr verschwiegen wird in den meisten Medien, dass Martin Luther das Niederbrennen der Synagogen ausdrücklich gefordert hatte und dass ein Landesbischof der Lutherkirche 1938 in seiner Begeisterung über die brennenden Synagogen selbst die Verbindung zu Luthers Geburtstag am 10.11. hergestellt hat – so, als ob man dem Reformator damit nun ein verspätetes Geburtstagsgeschenk bereitet hatte. Alles das ist nachweisbar und wird in dieser kurzen Sendung (12:00 Minuten) ebenfalls dargelegt.

Was darüber hinaus Fakt ist, aber noch kaum bekannt : In den Tagen und Wochen nach der Reichspogromnacht 1938 haben die Nationalsozialisten auch weitere Forderungen des Reformators und Gründervaters der Lutherkirche in die Tat umgesetzt – als ob sie seinen Verfolgungsaufruf Punkt für Punkt abarbeiten wollten.

Die Luther-Verehrung hat es bisher aber nicht beeinträchtigt, so dass man sich nicht wundern darf, wenn auch die politischen Forderungen Luthers auf furchtbare Weise weiterwirken. Sehen Sie die TV-Sendung in der Mediathek der vom Medium Facebook blockierten und gesperrten Seite der-freie-geist.de – https://www.der-freie-geist.de/video/luthers-geburtstag-und-die-reichspogromnacht/

1. / 2. / 4.11.2019 – „Heilig„ gesprochene Verbrecher begleiten die Gläubigen – In unserer vielfach religionsverseuchten Gesellschaft schwenken auch die Priester weiter ihr Weihrauchfass, und es werden weiterhin die Kirchenheiligen an einem speziellen Feiertag zelebriert, dem vergangenen so genannten „Allerheiligen“-Tag. Dies ist ein Anlass, um einmal die Frage zu stellen: Wer gehört eigentlich zu diesen „Heiligen“, die nach dem Willen der Vatikankirche die Gläubigen das ganze Jahr über begleiten sollen? Der französische Philosoph Claude Helvetius (1715-1771) sprach von „tausend heiliggesprochenen Verbrechern“. Die aktuelle Ausgabe Nr. 109 von theologe.de stellt einige von ihnen vor und veröffentlicht weiteres Interessantes zu diesem Thema – https://www.theologe.de/allerheiligen_heiligsprechungen-durch-paepste.htm

1.11.2019 – Ruhen die Verstorbenen auf den Gräbern? Gibt es ein Fegefeuer? Wer sind die „armen Seelen„? Was geschieht laut Kirchenlehren am Feiertag Allerseelen? Können Priester etwas tun, um Verstorbenen zu helfen?

DIESES DER WAHRHEIT VERPFLICHTETE VIDEO WURDE am 6.11. VON DEM SOZIALEN MEDIUM „FACEBOOK“ ZENSIERT, UND DIE SEITE DER-FREIE-GEIST.DE WIRD DORT SEITHER GESPERRT.

Unser Vorschlag dazu: Schauen Sie das Video und bilden Sie sich selbst ein Urteil!



Ein Fachmann für Theologie klärt im Fernsehen über die Jenseitslehren der römisch-katholischen und auch der evangelischen Kirche auf. Und Sie erfahren vieles über diese Religionen, das Sie bisher vermutlich noch nicht wussten. Mit Jesus von Nazareth haben die Priesterlehren nichts zu tun – https://www.der-freie-geist.de/video/jenseitslehren-der-kirche/

31.10.2019 – Verheirateter evangelischer Pfarrer bot Ex-Geliebte und ehemalige Konfirmandin im Internet zur Vergewaltigung an – In elf deutschen Bundesländern ist der 31.10. ein Feiertag, weil Martin Luther am 31.10.1517 einige seiner religiösen Thesen öffentlich gemacht hat. Seine Hauptthese war „Allein der Glaube genügt“, woraus er ableitete „Sündige tapfer, aber glaube noch tapferer“, was wiederum die Hemmschwelle für Schandtaten, Verbrechen und den Beginn von Kriegen bis heute senkt.

Christen, die stattdessen darauf verweisen, dass der Mensch erntet, was er gesät hat – egal, was er glaubt – werden von evangelischen Sektenbeauftragten als „Sektierer“ verleumdet.

Doch wer erhebt sich hier moralisch und ethisch über andere? Einige Beispiele dafür, wie auf der religiösen Basis von „Allein der Glaube genügt“ „tapfer“ gegen andere gesündigt und geglaubt wird, sind im „Schwarzbuch Evangelische Kirche“ dokumentiert. Statt vor anderen zu „warnen“, sollten sie also besser vor sich selbst warnen.

Aktuell: Ein verheirateter ev. Pfarrer bot seine Ex-Geliebte im Internet aus Rache zum Vergewaltigt-Werden an – https://www.theologe.de/schwarzbuch_evangelische-kirche.htm#Vergewaltigen-lassen



27.10.2019 – 20 Jahre „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ – Ökumene, ein Blendwerk der Kirchen. Am 31.10.2019 wird gefeiert, was man im Jahr 1999 unterschrieben hat. Näheres Hinsehen führt jedoch zur Entlarvung. Mehr dazu bei https://www.theologe.de/oekumene.htm#Erklaerung

12.10.2019 – Martin Luther – der geistige Brandstifter des Terroranschlags von Halle – https://www.theologe.de/kirche_staat.htm#Terroranschlag-von-Halle

10.10.2019 – Sein Priester will Kitzbüheler Fünffach-Mörder im Gefängnis besuchen. Kirchliche Absolution soll Sünder komplett von ihren Sünden befreien – Der Papst behauptet einmal mehr: Wenn ein Priester einem Täter nach der Kirchenbeichte die so genannte „Absolution“ zuspricht, sei die Sünde bei Gott vergessen.

In Kitzbühel erschoss ein junger Katholik aus Eifersucht oder Rache dafür, dass seine Ex-Freundin die Beziehung beendet hatte, sie und vier weitere Menschen. Wenn diese Lehre stimmt und sich der Mörder nun von einem Priester die „Absolution“ holt, dürfte er von einem katholischen Richter auch nicht mehr zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden. Denn gemäß dieser Religion ist es ja vergessen. https://www.theologe.de/schwarzbuch_katholische-kirche.htm#Morde-in-Kitzbuehel

8.10.2019 – Die absurden Kirchenlehren – „Ich glaube, weil es absurd ist“, so eine kirchliche Überlieferung. Das mag sein, und jeder kann ja in einem demokratischen Staat glauben, was er will, wenn er damit nicht gegen Gesetze verstößt, auch wenn dieser Glaube absurd ist. Aber wir wollen nicht, dass von unseren Steuergeldern Absurditäten wie die kirchlichen Lehren staatlich finanziert werden. Aus diesem Grund ein Offener Brief an die Politiker mit einer Aufstellung einer kleinen Auswahl von Absurditäten der katholischen und der evangelischen Lehre.

https://www.theologe.de/die-absurden-lehren-der-kirche.htm 28.9.2019 – Filmtipp: „Gelobt sei Gott„, die Kinderschänder-Verbrechen eines Priesters seiner Diözese seien verjährt, so der französische Kardinal Barbarin, und seine Gottesverhöhnung ist der Titel des französischen Films, der nun auch in deutscher Sprache in den Kinos angelaufen ist – allerdings oft nur in kleinen Kinos und anscheinend nur wenige Tage.

In Frankreich hatten zwei Angestellte der Vatikankirche vergeblich versucht, die Ausstrahlung zu verhindern, die das Gemüt bewegt.

Und viele Menschen haben es anschließend so gesehen: Ein weiteres Bekenntnis zum Kirchenglauben bedeutet auch ein Bekenntnis zu furchtbaren ungesühnten Verbrechen an Frauen und Kindern durch Priester über viele Jahrhunderte. Hunderttausende von so genannten „Einzelfällen“, weit über Hundert in der jüngeren Vergangenheit in vielen Diözesen, beweisen die dämonische Grundhaltung.

22.9.2019 – Der Feldzug geistig toter kirchlicher Sektenbeauftragter richtet sich auch gegen sich vegetarisch oder vegan ernährende Christen bzw. gegen Christen, die solches anstreben. Dazu eine ihrer aktuellen Falschbehauptungen: „Der Mensch kann nicht leben, ohne dass Tiere sterben.“

Für die Zukunft der Erde zeichnet sich aber zunehmend das genaue Gegenteil ab: Der Mensch kann nicht leben, ohne dass auch die Tiere leben, denn alles ist mit allem in der Einheit des Lebens verbunden. Mehr zu der Aussage des großkirchlichen „Glaubenshüters“ – https://www.theologe.de/theologe7.htm#Evangelischer_Beauftragter